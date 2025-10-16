Відео
Україна
Головна Київ У Києві з'являться мобільні укриття — Ткаченко розкрив деталі

У Києві з'являться мобільні укриття — Ткаченко розкрив деталі

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 17:24
Оновлено: 17:25
Мобільні укриття у Києві — виділили 500 млн грн
Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

У Києві з'являться мобільні укриття, на які раніше виділили 500 мільйонів гривень. Для їх розміщення в пріоритеті місця, які далеко від сховищ, особливо в районах, які найбільше піддаються обстрілам.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram 16 жовтня. 

Мобільні укриття у Києві

Ткаченко розповів, що напередодні Київрада проголосувала за виділення 500 мільйонів гривень на модульні укриття до кінця цього року. Аби це реалізувати, очільник КМВА провів розширену зустріч з українськими виробниками сховищ.

Так, він разом з головами РДА, депутатами Київради та представниками профільних департаментів пропрацьовував вимоги, які виставлятиме Київ. Також проговорили можливості виробників, оскільки побудувати укриття потрібно швидко та якісно.

"Визначили першочергові локації для розміщення виробів. В пріоритеті ті місця, що далеко від сховищ, особливо в районах, які найбільше піддаються обстрілам. Говорили конкретно про умови до оголошення закупівель, адже для нас важливо, щоб укриття відповідали нормам ДСТУ та пройшли тестування ДСНС", — йдеться у повідомленні. 

За словами Ткаченка, базова комплектація такого укриття має включати: лави для сидіння, якісну вентиляцію, освітлення, аптечки й вогнегасники, санвузол. Також приміщення повинне вміщати в себе до 50 осіб та мати альтернативні джерела живлення. 

Він додав, що голови РДА отримали доручення визначити в районах відповідальних балансоутримувачів. Очільник КМВА запропонував використати досвід інших міст — визначити комунальне підприємство, що буде відповідати за укриття і координуватиме балансоутримувачів. 

"Зазначу, що всі введені в експлуатацію мобільні укриття з’являться на мапі сховищ. Додаткові рекомендації для користувачів будемо комунікувати та доводити до киян. Тепер все залежить від технічних спроможностей виробників, як швидко вони зможуть виготовити та встановити необхідну кількість виробів", — підкреслив Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко розповів, що у Києві планують встановити близько 500 мобільних укриттів у різних районах. Основну увагу приділять житловим масивам, які розташовані далеко від центру.

Також ми писали, що у КМВА анонсували перехід столиці на новий рівень безпеки. Зокрема, це стосується запровадження мобільних укриттів, електронних перепусток під час комендантської години та реалізації системних рішень.

Київ обстріли будівництво укриття Тимур Ткаченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
