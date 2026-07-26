Росія атакувала Київ вночі 26 липня — троє людей постраждали

Пошкоджений Росією будинок у Києві. Фото: Суспільне Новини / Нікіта Галка

Росія обстріляла Київ балістичними ракетами в ніч проти неділі, 26 липня. Внаслідок атаки виявили пошкодження у Деснянському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці, а також трьох постраждалих цивільних мешканців. Одного пораненого госпіталізували, решта лікуватимуться амбулаторно.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко та відділ комунікації поліції Києва, передає Новини.LIVE.

Повідомлення поцілії Києва в Facebook. Фото: скриншот

Росія поранила трьох людей у Києві

"Троє людей постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Київ. У ніч на 26 липня російські війська завдали чергового удару по столиці балістичними ракетами. Внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень об'єкти у Деснянському, Солом’янському та Шевченківському районах", — зазначили в поліції.

Вирва після російського обстрілу Києва 26 липня. Фото: поліція Києва / Facebook

Комунікаційники уточнили, що в результаті постраждали жінка та двоє чоловіків у Соломʼянському районі. Своєю чергою Кличко повідомив про одного госпіталізованого пораненого.

Повідомлення Віталія Кличка в Telegram. Фото: скриншот

У поліції додали, що в місті пошкоджені офісна будівля, складські приміщення та авто. На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, поліцейські вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби.

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Знищені авто внаслідок атаки Росії на Київ 26 липня. Фото: поліція Києва / Facebook

Знищена російським обстрілом автівка в Києві 26 липня. Фото: поліція Києва / Facebook

Наслідки нічної атаки РФ на Київ 26 липня

Новини.LIVE повідомляли, після півночі 26 липня у Києві пролунали вибухи, незадовго до цього в столиці було оголошено повітряну тривогу, а Повітряні сили попереджали про балістичні ракети в напрямку міста.

Про перші наслідки російського обстрілу Києва повідомив мер Віталій Кличко. Він заявив про пожежу в Шевченківському, Солом'янському та Деснянському районах. Згодом рятувальники ДСНС відзвітували про ліквідацію наслідків атаки Росії на столицю, зокрема, в Деснянському — загасили вогонь у складській будівлі та на парковці, у Шевченківському — у чотириповерховій відселеній будівлі, а в Солом'янському — пожежу в нежитловій будівлі.

Удар РФ по заходу ОПК на Київщині 24 липня

Також Новини.LIVE інформували про удари Росії трьома балістичиними ракетами по заходу оборонно-промислового комплексу в Київській області 24 липня, де зібралися представники оборонної індустрії, бізнесу та військові. Загарбники вбили щонайменше 10 людей, поранили майже сотню. 25 липня головного організатора події затримали й повідомили про підозру у службовій недбалості. Генпрокурор Руслан Кравченко зауважив, що на захід запросили 300 людей, а укриття було за 100 метрів від місця проведення події.

Своєю чергою нібито відкрите проведення заходу на Київщині прокоментували організатори в асоціації "Армада". Там заявили, що подія проходила в закритому форматі, а доступ до неї був обмежений.. Крім того, запрошення на захід надсилали адресно, а місце проведення не розголошували на загал.

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