У Києві на ремонт невеликої ділянки дороги виділили 1,3 млрд грн

У Києві на ремонт невеликої ділянки дороги виділили 1,3 млрд грн

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 16:57
У Кличка готують ремонт вулиці в Дарницькому районі за 1,3 млрд - що відомо про скандальний тендер
Ремонт дороги. Фото: Вечірній Київ

Капітальний ремонт п’ятикілометрової ділянки Харківського шосе у Дарницькому районі Києва планують зробити за 1,26 млрд грн. Проте КК "Київавтодор" два тижні не може наважитись укласти угоду з ТОВ "Автострада". Причиною може бути побоювання викликати скандал.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Скандал навколо тендера

"Бо йдеться про укатування в тиловий асфальт великої суми грошей на фоні бюджетного дефіциту для виплати зарплат військовим", — пишуть "Наші гроші".

На п’ятикілометрову ділянку дороги планують витратити 1,26 млрд грн, це по чверті мільярда за кілометр.

Журналісти зазначають, що це значно дорожче від звичайного асфальтування. Адже неподалік "Київавтодор" замовив асфальтування кілометрової ділянки вулиці Драгоманова. Так там вона обійшлась лише в 40 млн грн.

Також повідомляється, що цю ділянку вже планували відремонтувати за правління президента-втікача Віктора Януковича. Тоді голова КМДА Попов затвердив проєкт ціною 101 млн в цінах 2011 року. Тоді долар коштував 8 гривень, тобто вп’ятеро менше нинішнього. Однак новий проєкт коштуватиме не в п’ятеро дорожче, а в 12 разів.

"Можливо тому, що в нього додали більше різних штук, які вже критикують. У тому числі й через те, що йдеться про розширення вулиці та створення ледь не хайвею посеред спальника. Тобто через дорогу є багато переходів зі світлофорами, а значить підвищується небезпека ДТП. А може, ремонт виглядає дорого ще й тому, що в ньому навіть після тендеру з 10% знижкою від очікуваної ціни залишилось забагато маржі", — пишуть розслідувачі.

Нагадаємо, у квітні виник скандал навколо ремонту дороги у Дніпровському районі. Там було зафіксовано порушення безпеки.

Також нещодавно ми писали, як у столиці планують розвантажити Південний міст.

Київ ремонт тендер гроші "Київавтодор"
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
