Сміття та зламані двері: який вигляд має укриття в Києві

Сміття та зламані двері: який вигляд має укриття в Києві

Дата публікації: 16 березня 2026 20:28
Сміття та зламані двері: який вигляд має укриття в Києві
Люди спускаються до укриття. Фото: УНІАН

В одному з укриттів на Лівому березі Києва зафіксовано неналежні умови. Зокрема, можна побачити зламані двері, погане освітлення та сміття.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн у понеділок, 16 березня.

Укриття на Лівому березі Києва 

Журналіст відвідав одне з укриттів на Лівому березі, яке вдалося знайти на мапі в застосунку "Дія". Двері відчинені, тому киянам не потрібно шукати консьєржку, аби потрапити до сховища. На вході встановлено табличку, на якій зазначено, хто відповідає за укриття, а також номери телефонів.

Можна помітити, що раніше був встановлений електронний замок, який наразі не працює. 

Укриття зустрічає поваленими дверцятами, які можуть впасти на людей. Вони перебувають в аварійному стані. Всередині журналіст побачив сміття та багато скла. 

В укритті також немає стільців, а лише один смітник. Освітлення є лише в одній залі. 

Російські обстріли Києва

Окупанти 16 березня атакували столицю дронами. Зокрема, падіння уламків безпілотників зафіксовано на Майдані Незалежності.

А у ніч проти 14 березня російська армія масовано атакували Київщину. Ворог вбив шість людей.

Крім того, у ніч проти 7 березня противник знову бив по Києву. Внаслідок російського обстрілу троє людей отримали поранення.

Київ війна обстріли укриття
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
