Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві закрили станцію метро "Лук'янівська" після ударів РФ

У Києві закрили станцію метро "Лук'янівська" після ударів РФ

Ua ru
Дата публікації: 24 травня 2026 05:13
У Києві закрили станцію метро "Лук'янівська" після ударів РФ
Пасажири на станції київського метрополітену. Фото: Новини.LIVE

Росія в ніч проти 24 травня та зранку завдала по Києву ракетні удари. Внаслідок обстрілу одна зі станцій метро була пошкоджена вибуховою хвилею, через що її закрили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

Тимчасове закриття станцій метро у Києві 24 травня

У Telegram Київської міської державної адміністрації вийшло попередження, що наразі тимчасово закрито станцію "Лук'янівська".

"Станція "Лукʼянівська" буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, внаслідок масованого обстрілу столиці тимчасово закрито на вхід та вихід до Алеї Героїв Небесної на станції метро "Хрещатик".

Читайте також:

"Одразу після відбою повітряної тривоги працівники метро розпочнуть роботу з ліквідації наслідків та забезпечення готовності до роботи ескалаторів і пасажирської автоматики. Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі повідомимо додатково", — додали у КМВА.

Обстріл Києва 24 травня - закрито станції метро "Лук'яніська"
Пост КМДА про закриття станцій метро. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, Київ цієї ночі пережив комбіновану атаку РФ. Внаслідок ворожого обстрілу у багатьох районах столиці пошкоджені будинки та виникли пожежі.

Також ми писали, що під удар ворога потрапили дві школи в Шевченківському районі. В одній з них люди залишилися заблоковані в укритті, оскільки від удар сховище засипало.

Київ метро обстріли
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації