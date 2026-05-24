У Києві закрили станцію метро "Лук'янівська" після ударів РФ

Пасажири на станції київського метрополітену. Фото: Новини.LIVE

Росія в ніч проти 24 травня та зранку завдала по Києву ракетні удари. Внаслідок обстрілу одна зі станцій метро була пошкоджена вибуховою хвилею, через що її закрили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

Тимчасове закриття станцій метро у Києві 24 травня

У Telegram Київської міської державної адміністрації вийшло попередження, що наразі тимчасово закрито станцію "Лук'янівська".

"Станція "Лукʼянівська" буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, внаслідок масованого обстрілу столиці тимчасово закрито на вхід та вихід до Алеї Героїв Небесної на станції метро "Хрещатик".

"Одразу після відбою повітряної тривоги працівники метро розпочнуть роботу з ліквідації наслідків та забезпечення готовності до роботи ескалаторів і пасажирської автоматики. Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі повідомимо додатково", — додали у КМВА.

Пост КМДА про закриття станцій метро. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, Київ цієї ночі пережив комбіновану атаку РФ. Внаслідок ворожого обстрілу у багатьох районах столиці пошкоджені будинки та виникли пожежі.

Також ми писали, що під удар ворога потрапили дві школи в Шевченківському районі. В одній з них люди залишилися заблоковані в укритті, оскільки від удар сховище засипало.