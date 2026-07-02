У Києві через атаку РФ загинула людина, ще понад десяток поранені
2 липня 2026 04:10
Автомобіль швидкої медичної допомоги. Фото ілюстративне: УНІАН
Київ в ніч проти 2 липня вчергове переживає комбінований удар. Внаслідок ворожого обстрілу місті загинула людина, а також відомо про багато поранених.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.
Що відомо про жертв у Києві 2 липня
Зауважимо, що ворог цієї ночі атакує Київ дронами, балістикою та крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу є багато пошкоджень і не обійшлося без постраждалих.
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі написав, що наразі через атаку РФ постраждали понад десяток людей.
"Уже 11 поранених в Києві. Всі вони перебувають в стаціонарах київських лікарень", — йдеться у повідомленні.
Водночас начальник КМВА Тимур Ткаченко написав, що одна людина загинула.
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