Вибухи у Києві 2 липня через удари крилатими ракетами

Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 2 липня. Ворог намагається завдати ударів крилатими ракетами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та власного кореспондента.

Звуки вибухів у Києві

За словами кореспондента, повторні вибухи в столиці почалися приблизно о 03:00 години ночі. Згодом вони продовжилися.

Зауважимо, що вночі ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, після чого здійснив пуски крилатих ракет. Приблизно о 02:45 перші ракети залетіли у повітряний простір України через північні область.

Приблизно у момент вибухів Повітряні сили ЗСУ інформували, що ворожі цілі летять на Київ. Зокрема, їх фіксували з різних напрямків навколо столиці.

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Де оголосили тривогу

Станом на 03:26 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості областей України.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі ворог здійснив комбінований удар по Києву. Перед атакою крилатими ракетами, ворог запускав по столиці дрони та багато балістичних ракет, через що лунали гучні вибухи.

Також ми писали, що внаслідок обстрілу у місті зруйновані будинки, атаковано медзаклад, виникли пожежі та є постраждалі.