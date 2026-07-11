У Києві через ракетний удар РФ пошкоджені будівлі та горять офіси

Пожежник гасить вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Росіяни в ніч проти 11 липня атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу у кількох районах міста пошкоджені будівлі та є пожежі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.

Перші наслідки обстрілу Києва 11 липня

Начальник КМВА Тимур Ткаченко написав у своєму Telegram-каналі, що станом на 04:30 наслідки атаки фіксуються у чотирьох районах столиці — Дніпровському, Святошинському, Дарницькому та Солом'янському.

Мер Києва Віталій Кличко теж підтверджує цю інформацію. Детальніше щодо кожного з районів — нижче.

Дніпровський район

У цьому районі внаслідок ворожого удару пошкоджено у цивільну нежитлову будівлю.

Оновлено о 04:53

"У Дніпровському районі пожежа на території нежитлової забудови", — інформує Кличко.

Святошинський район

Тут через ворожу атаку теж зафіксовано пошкодження нежитлової будівлі.

Дарницький

В цьому районі, за словами Ткаченка, внаслідок обстрілу вибиті вікна у житловому будинку. Водночас Кличко інформує, що тут горить трансформаторна будка.

Оновлено о 04:45

"У Дарницькому районі влучання в проїжджу и частину дороги. Горить також електрощитова регулювання світлофорів. У поруч розташованих будинках повибивало вікна", — написав Кличко.

Солом'янський район

У Солом'янському районі зафіксовано пожежу в триповерховій офісній будівлі.

Постраждалі

Станом на зараз відомо, що у Києві одна постраждала. Жінку госпіталізували.

Оновлено о 04:59

"Уже троє постраждалих у Києві. Двох із них госпіталізували. Одному медики надали допомогу на місці", — заявив мер столиці.

Пости Ткаченка і Кличка. Фото: скриншот

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі у Києві пролунала серія дуже гучних вибухів. Перші вибухи було чути ще до того, як у місті оголосили повітряну тривогу.

Також ми писали, що ворог здійснив масовану атаку на Київ 6 липня. Тоді через ворожі удари були пошкоджені висотки, а також загинули люди.