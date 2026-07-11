Вибухи у Києві 11 липня через удари балістикою

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Вибухи у Києві прямо зараз, в ніч проти 11 липня. Росіяни вдарили по місту балістикою.

Про у повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента.

Вибухи у Києві 11 липня

Перші вибухи було чути приблизно о 03:38. Звук характерний, як це зазвичай при атаці балістичними ракетами. Причому тривогу в момент ударів в місті не оголошували.

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