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Головна Київ У Києві пролунала серія потужних вибухів перед тим, як оголосили тривогу

У Києві пролунала серія потужних вибухів перед тим, як оголосили тривогу

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 03:43
Вибухи у Києві 11 липня через удари балістикою
Термінова новина

Вибухи у Києві прямо зараз, в ніч проти 11 липня. Росіяни вдарили по місту балістикою.

Про у повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента.

Вибухи у Києві 11 липня

Перші вибухи було чути приблизно о 03:38. Звук характерний, як це зазвичай при атаці балістичними ракетами. Причому тривогу в момент ударів в місті не оголошували.

Новина доповнюється...

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Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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