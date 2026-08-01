У Києві через російську атаку пошкоджено посольство Литви: у МЗС показали фото

Пошкоджене скло в будівлі посольства Литви. Фото: кадр із відео

Іванна Чайка редактор політичних новин

Під час масованої російської атаки на столицю у ніч проти 1 серпня пошкоджень зазнала будівля посольства Литви. Серед працівників дипломатичної установи постраждалих немає. Україна заявила про готовність надати литовській стороні всю необхідну допомогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис українського Міністерства закордонних справ.

Україна заявила про готовність надати Литві необхідну допомогу після атаки на її посольство

Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що ніхто зі співробітників дипломатичної установи не постраждав.

Міністр наголосив, що російські удари не поважають міжнародне право, зокрема положення Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Вирва після нічної атаки. Фото: МЗС

"Російський терор не щадить нікого та не поважає жодних міжнародних норм, зокрема положень Віденської конвенції. Зупинити його можна лише силою та достатніми спроможностями протиповітряної оборони", — заявив він.

Пошкоджене скло на дверях. Фото: МЗС

Очільник МЗС також висловив солідарність із Литвою, подякував литовським партнерам за підтримку України та запевнив, що українська сторона готова надати всю необхідну допомогу.

Як писали Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський заявив, що під час нічної російської атаки українські сили ППО змогли збити лише одну балістичну ракету через нестачу ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За його словами, Росія випустила по Україні 27 балістичних ракет, однак ефективно протидіяти їм завадив дефіцит боєприпасів. Зеленський закликав міжнародних партнерів прискорити постачання ракет для систем ППО, наголосивши, що це рятує життя українців.

Також у ДСНС попередили, що російські війська дедалі частіше застосовують тактику подвійних ударів, коли після першої атаки завдають повторного удару по тому самому місцю. Рятувальники рекомендують не залишати укриття одразу після сигналу відбою повітряної тривоги, особливо якщо на місці вже працюють екстрені служби. У відомстві наголосили, що така обережність може врятувати життя під час повторних атак.