Атака РФ на Київ: загинув 14-річний хлопчик, є постраждалі

Наслідки влучання РФ у багатоповерхівку у Києві 25 вересня 2026 року. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

У Печерському районі Києва внаслідок атаки РФ загинув 14-річний хлопчик. Ще щонайменше семеро людей травмовані, двоє з них отримали ушкодження середньої тяжкості. Також пошкоджено 30 квартир та автомобілі, припарковані під будинком.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Анна Сірик з місця події у п'ятницю, 25 вересня.

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Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ 25 вересня 2026 року. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Що відомо про наслідки атаки на Київ

Вранці 25 вересня російський безпілотник влучив у житловий будинок у Печерському районі столиці. За даними поліції, йдеться про 16-поверховий будинок, у який БпЛА влучив на рівні 10–11 поверхів.

Наслідки дронової атаки РФ на столицю. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Внаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик, який був мешканцем однієї з квартир будинку. Ще щонайменше семеро людей отримали травми: двоє з них, за попередніми даними, мають ушкодження середньої тяжкості, ще п'ятеро — легкі.

Будинок у Києві, в який влучив російський дрон. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Представники районної адміністрації у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповіли, що хлопчик фільмував, як летів "Шахед".

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Також внаслідок удару пошкоджено 30 квартир та автомобілі, припарковані під будинком.

На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Остаточна кількість постраждалих наразі встановлюється.

Новини.LIVE інформували, що російські війська вночі 25 вересня 2026 року атакували Київську область ударними дронами. Пошкодження зафіксували у трьох районах області, зокрема на виробничому та складському об’єктах. Також пошкоджені три приватні будинки та чотири автомобілі, попередньо, люди не постраждали.

Новини.LIVE також писали, що російські війська вночі 25 вересня атакували Київ ударними дронами. У Подільському та Солом’янському районах зафіксували пошкодження будівель та падіння уламків. Внаслідок атаки є постраждалі.