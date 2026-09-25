Атака РФ на Київ: загинув 14-річний хлопчик, є постраждалі

Внаслідок атаки РФ на Київ загинула дитина, є руйнування: фоторепортаж
У Печерському районі Києва внаслідок атаки РФ загинув 14-річний хлопчик. Ще щонайменше семеро людей травмовані, двоє з них отримали ушкодження середньої тяжкості. Також пошкоджено 30 квартир та автомобілі, припарковані під будинком.
Про це інформує журналістка Новини.LIVE Анна Сірик з місця події у п'ятницю, 25 вересня.
Що відомо про наслідки атаки на Київ
Вранці 25 вересня російський безпілотник влучив у житловий будинок у Печерському районі столиці. За даними поліції, йдеться про 16-поверховий будинок, у який БпЛА влучив на рівні 10–11 поверхів.
Внаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик, який був мешканцем однієї з квартир будинку. Ще щонайменше семеро людей отримали травми: двоє з них, за попередніми даними, мають ушкодження середньої тяжкості, ще п'ятеро — легкі.
Представники районної адміністрації у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповіли, що хлопчик фільмував, як летів "Шахед".
Також внаслідок удару пошкоджено 30 квартир та автомобілі, припарковані під будинком.
На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Остаточна кількість постраждалих наразі встановлюється.
Новини.LIVE інформували, що російські війська вночі 25 вересня 2026 року атакували Київську область ударними дронами. Пошкодження зафіксували у трьох районах області, зокрема на виробничому та складському об’єктах. Також пошкоджені три приватні будинки та чотири автомобілі, попередньо, люди не постраждали.
Новини.LIVE також писали, що російські війська вночі 25 вересня атакували Київ ударними дронами. У Подільському та Солом’янському районах зафіксували пошкодження будівель та падіння уламків. Внаслідок атаки є постраждалі.