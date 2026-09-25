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Головна Київ Абсолютно звірячий і хворий удар: Зеленський про атаку РФ на Київ

Абсолютно звірячий і хворий удар: Зеленський про атаку РФ на Київ

Ua ru
25 вересня 2026 10:31
Зеленським назвав звірячим удар РФ по Києву
Термінова новина

Зранку росіяни вдарили дроном по житловій багатоповерхівці у Києві. На жаль, загинув 14-річний хлопчик. Мої співчуття рідним та близьким. Ще семеро людей поранені. На місці загасили пожежу, рятувальники продовжують ліквідацію наслідків. Абсолютно звірячий і хворий удар, позбавлений військової логіки. 

Від ранку фактично постійна загроза ударів у наших регіонах. Загалом від початку доби під атаками були вісім областей. Одна людина загинула в Одесі через повторний удар по поштовому терміналу. У Запоріжжі вдарили по медичній клініці, коли там були люди. Є травмовані на Сумщині та Миколаївщині. 

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Цими днями Україна відверто поінформувала партнерів під час наших зустрічей: до зими Росія буде тільки ескалувати, якщо не буде тиску. Щоб дипломатія запрацювала, потрібно реалізовувати санкції Америки й посилювати санкції Європи. Наші партнери мають ключі до миру – через силу. Росіяни мають зрозуміти, що пересидіти не вдасться і війну потрібно завершувати. Дякую всім, хто допомагає.

Новина доповнюється...

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Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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