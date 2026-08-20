У Києві через удари РФ пошкоджено дитячу лікарню та будівлі

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Росіяни в ніч проти 20 серпня атакували Київ балістичними ракетами. У місті внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений медзаклад, будівлі, палають склади і не тільки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

Головне:

ворог масовано вдарив балістикою;

наслідки зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Солом'янському районах;

пошкоджено дитячу лікарню, будівлі та палають склади;

наразі постраждали 4 людини.

Чим били росіяни

Приблизно о 23:52 у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Паралельно Повітряні сили ЗСУ поінформували про загрозу застосування балістики, після чого зафіксували пуски ракет на столицю.

У період з 23:54 приблизно до 00:05 у Києві лунали дуже потужні серії вибухів.

Також варто зазначити, що росіяни прямо зараз атакують Україну дронами, а моніторингові канали писали про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Окрім того, монітори стверджують, що росіяни запустили вже крилаті ракети типу "Калібр" з Новоросійська.

Наслідки обстрілу Києва

Мер Києва Віталій Кличко та КМВА у своїх Telegram-каналах повідомили, що наслідки атаки зафіксовані у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах.

Детальніше щодо кожного з них нижче.

Солом'янський район

За даними КМВА, у цьому районі зафіксовано пошкодження житлового будинку та загорання поблизу розташованих гаражів. Окрім того, пошкоджено медзаклад.

Кличко у свою чергу уточнив, що пошкоджено приміщення дитячої лікарні. Повибивало вікна, а на території горять автівки.

Окрім того, біля однієї з п'ятиповерхівок впали уламки, а в самому будинку вибиті вікна.

До речі, Кличко також писав, що в цьому районі, попередньо, заблоковані люди в укритті.

Святошинський район

Наразі відомо, що у Святошинському районі:

зафіксовано влучання на території нежитлової забудови;

сталося руйнування приміщень на території нежитлової забудови, під завалами можуть бути люди;

горять складські приміщення.

Дарницький район

У цьому районі теж палають нежитлові приміщення.

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Постраждалі

За словами Кличка, станом на 00:55 відомо про чотирьох постраждалих.