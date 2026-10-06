Чи замінять понтони мости Києва: що кажуть про переправи

Наслідки удару РФ по Північному мосту у Києві. Фото: Reuters

Понтонні переправи не зможуть повноцінно компенсувати пропускну спроможність київських мостів у разі їх пошкодження. Для цього недостатньо лише встановити самі понтони, оскільки важливими є також заїзд, виїзд та дорожня інфраструктура на обох берегах. Крім того, використання понтонів для громадського та важкого транспорту може бути небезпечним.

Про це колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив в ефірі Вечір.LIVE.

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Понтонні переправи не зможуть повноцінно замінити мости

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян скептично оцінив можливість забезпечити за допомогою понтонних переправ щонайменше половину нинішньої пропускної спроможності київських мостів. За його словами, під час оцінки можливостей таких переправ потрібно враховувати не лише сам переїзд через понтон, а й швидкість заїзду та виїзду з нього.

Окремо він зазначив, що необхідна відповідна дорожня інфраструктура з обох берегів. Без неї повноцінно використовувати понтонну переправу також буде неможливо.

Омелян також висловився щодо можливості руху громадського транспорту через понтони. Він заявив, що не може уявити використання таких переправ для трамваїв і тролейбусів, а також зазначив, що це неможливо і для метро. Водночас щодо маршруток він наголосив, що не ризикував би перевозити ними велику кількість людей через понтонну переправу.

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Підсумовуючи, Омелян наголосив, що понтонні переправи передусім можуть бути призначені для приватного та легкого транспорту, але не для великих вантажних потоків. Він пояснив це тим, що Південний міст є основною транзитною артерією для великогабаритних вантажів, які прямують на схід.

"Це все-таки для приватного або легкого транспорту, точно не для вантажного потоку",— зазначив Омелян.

За його словами, використання понтонних переправ для пропуску важких вантажівок було б дуже серйозним рішенням, за яке він особисто не готовий брати на себе відповідальність.

Новини.LIVE інформували, що кияни могли б пересуватися Дніпром на пасажирських поромах між Русанівкою та Поштовою площею, долаючи маршрут приблизно за 15 хвилин. Водночас нові судна доведеться виготовляти на замовлення, а їхня закупівля та доставка в Україну можуть зайняти щонайменше рік. Головним недоліком такого сполучення є сезонність, оскільки пороми, ймовірно, не зможуть курсувати Дніпром із листопада по березень.

Новини.LIVE писали, що будівництво тунелю під Дніпром у Києві може тривати від чотирьох до шести років, а його вартість буде у 3–5 разів вищою за будівництво мосту. Проєктування може зайняти до двох років, ще близько року знадобиться на виготовлення тунелепрохідницького щита та 2–3 роки на саме будівництво. Для тунелю також доведеться прокласти під’їзні дороги з обох берегів, а спорудження по дну Дніпра не розглядають через нестійкі ґрунти.

Новини.LIVE повідомляли, що Києву варто було готувати понтонні переправи через Дніпро ще з 2022 року як резервний варіант на випадок пошкодження мостів. Водночас понтони не зможуть забезпечити таку саму пропускну здатність, а рух ними буде повільнішим, ніж мостами. У разі використання таких переправ пріоритет варто надати автобусам, які перевозять значно більше людей, ніж приватні автомобілі.