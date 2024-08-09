В Києві сталася бійка між водійкою автобуса і нетверезою пасажиркою

Автобус. Ілюстративне фото: РБК-Україна

У четвер, 8 серпня, у Києві на Оболоні біля станції метро "Мінська" між водійкою автобуса і пасажиркою розгорілася бійка. Пасажирка, яка, за свідченнями очевидців, була в стані алкогольного сп'яніння, поводилася агресивно і провокувала конфлікт з іншими пасажирами та водійкою.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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Замість того, щоб викликати поліцію, водійка вирішила самотужки вивести пасажирку з салону. Вона зупинила автобус на узбіччі, неподалік від розв'язки, і спробувала силою витягнути агресивну жінку. Втім, нетвереза пасажирка чинила опір.

Інші пасажири, які стали свідками події, підтримували дії водійки та намагалися допомогти. Група молодих хлопців вилізли через вікна автобуса, щоб допомогти водійці.