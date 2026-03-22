Померла дівчинка, яка впала в яму з окропом у Києві

Яма з окропом у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Дівчинка, яка впала в яму з окропом у Києві у січні померла. Тоді вона зазнала 73% опіків тіла, а справу розслідували правоохоронці. Проїжджу частину та тротуари почало заливати гарячої водою, коли працівники теплоенерго усували пошкодження тепломережі центрального опалення.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіла мама дівчинки.

Читайте також:

Падіння дівчинки в яму з окропом у Києві

Як відомо, на початку січня 16-річна дівчинка впала в яму з окропом у Голосіївському районі Києва на проспекті Лобановського. Медики оцінювали стан неповнолітньої як критично важкий. Керівника районного теплотрасового управління "Печерськ" СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго" затримали.

Киянка Олена, яка постраждала у столиці (праворуч). Фото: сімейний архів

Мама постраждалої розповідала, що КМДА не зв'язалася з родиною після цього інциденту. Постраждалу киянку доправили до лікарні в Кельн, а усі витрати на лікування взяла на себе Німеччина. Довгий час дівчинка перебувала в комі у важкому стані.

Відомо, що їй зробили дев'ять операцій та пересадили 25% шкіри. Лікарі намагалися зробити все можливе, втім стан залишався важким.