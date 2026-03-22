Померла дівчинка, яка впала в яму з окропом у Києві
Дівчинка, яка впала в яму з окропом у Києві у січні померла. Тоді вона зазнала 73% опіків тіла, а справу розслідували правоохоронці. Проїжджу частину та тротуари почало заливати гарячої водою, коли працівники теплоенерго усували пошкодження тепломережі центрального опалення.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіла мама дівчинки.
Падіння дівчинки в яму з окропом у Києві
Як відомо, на початку січня 16-річна дівчинка впала в яму з окропом у Голосіївському районі Києва на проспекті Лобановського. Медики оцінювали стан неповнолітньої як критично важкий. Керівника районного теплотрасового управління "Печерськ" СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго" затримали.
Мама постраждалої розповідала, що КМДА не зв'язалася з родиною після цього інциденту. Постраждалу киянку доправили до лікарні в Кельн, а усі витрати на лікування взяла на себе Німеччина. Довгий час дівчинка перебувала в комі у важкому стані.
Відомо, що їй зробили дев'ять операцій та пересадили 25% шкіри. Лікарі намагалися зробити все можливе, втім стан залишався важким.
