Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві сьогодні до вечора замість трамваїв двох маршрутів курсуватимуть автобуси — карта arrow

У Києві сьогодні до вечора замість трамваїв двох маршрутів курсуватимуть автобуси — карта

31 серпня 2024 11:28
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Києві 31 серпня замість трамваїв частково курсуватимуть маршрутки
Трамвай у Києві. Фото: Новини.LIVE
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Києві 31 серпня до 18:00 тимчасово закриють рух трамваїв маршрутів №1 та №3 через ремонт колії. Натомість кияни зможуть скористатися автобусними маршрутками.

Карту зміненого руху опублікували у пресслужбі Київпастранс.

Читайте також:

Зміна руху трамваїв в Києві 31 серпня

 У Києві 31 серпня орієнтовно до 18:00 тимчасово закриють рух трамваїв на маршрутах №1 та №3 через ремонт колії на вулиці Жилянській

Пасажири зможуть скористатися автобусними маршрутами. Зокрема рух для трамваю № 1-Т маршрутки здійснюватимуть такими вулицями: "Михайлівська Борщагівка –  вул. Старовокзальна" по трасі: вул. Симиренка  – бульв. Миколи Руденка – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Борщагівська – просп. Любомира Гузара – просп. Леся Курбаса – вул. Володимира Покотила – бульв. Миколи Руденка –  вул. Симиренка.

карта руху трамвай №1
Схема тимчасового автобусного маршруту замість трамваю №1-Т. Фото: Київпастранс

Тим часом рух автобусного маршруту замість трамваю №3-Т здійснюватимуть наступним чином:"Кільцева дорога – вул. Старовокзальна" по трасі: "просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна".

Карта руху
Схема тимчасового автобусного маршруту замість трамваю №3-Т. Фото: Київпастранс

Також важливі новини дня по темі:

Київ ремонт дороги маршрутки трамвай

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:30 Що принесуть метеозалежним шість спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:28 Зруйнований російською ракетою будинок в Сергіївці відновлюють — які роботи вже провели

11:28 У Києві сьогодні до вечора замість трамваїв двох маршрутів курсуватимуть автобуси — карта

11:24 У Харкові сьогодні день жалоби — у місті уточнили дані про загиблих і постраждалих

11:11 Європейський союз натренує ще 15 тисяч українських солдатів до кінця року

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

11:00 Фінансова допомога на купівлю твердого палива — хто може отримати 21 тис. грн

10:56 Затори та години в чергах — виїзд в Румунію через трасу Одеса — Рені ускладнений

10:53 Одні знайшли, а інші наздогнали — 63 та 115 бригади показали вибуховий результат спільної роботи

10:48 В Повітряних силах відзвітували, скільки ворожих об'єктів було збито цієї ночі

10:48 Паралімпійські ігри-2024 — розклад виступів українців на третій день змагань

11:30 Що принесуть метеозалежним шість спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:28 Зруйнований російською ракетою будинок в Сергіївці відновлюють — які роботи вже провели

11:28 У Києві сьогодні до вечора замість трамваїв двох маршрутів курсуватимуть автобуси — карта

11:24 У Харкові сьогодні день жалоби — у місті уточнили дані про загиблих і постраждалих

11:11 Європейський союз натренує ще 15 тисяч українських солдатів до кінця року

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

11:00 Фінансова допомога на купівлю твердого палива — хто може отримати 21 тис. грн

10:56 Затори та години в чергах — виїзд в Румунію через трасу Одеса — Рені ускладнений

10:53 Одні знайшли, а інші наздогнали — 63 та 115 бригади показали вибуховий результат спільної роботи

10:48 В Повітряних силах відзвітували, скільки ворожих об'єктів було збито цієї ночі

10:48 Паралімпійські ігри-2024 — розклад виступів українців на третій день змагань

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Text

12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Text

12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

Text

12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

Text

11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться