У Києві 31 серпня замість трамваїв частково курсуватимуть маршрутки

Трамвай у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві 31 серпня до 18:00 тимчасово закриють рух трамваїв маршрутів №1 та №3 через ремонт колії. Натомість кияни зможуть скористатися автобусними маршрутками.

Карту зміненого руху опублікували у пресслужбі Київпастранс.

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У Києві 31 серпня орієнтовно до 18:00 тимчасово закриють рух трамваїв на маршрутах №1 та №3 через ремонт колії на вулиці Жилянській.

Пасажири зможуть скористатися автобусними маршрутами. Зокрема рух для трамваю № 1-Т маршрутки здійснюватимуть такими вулицями: "Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна" по трасі: вул. Симиренка – бульв. Миколи Руденка – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Борщагівська – просп. Любомира Гузара – просп. Леся Курбаса – вул. Володимира Покотила – бульв. Миколи Руденка – вул. Симиренка.

Схема тимчасового автобусного маршруту замість трамваю №1-Т. Фото: Київпастранс

Тим часом рух автобусного маршруту замість трамваю №3-Т здійснюватимуть наступним чином:"Кільцева дорога – вул. Старовокзальна" по трасі: "просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна".