У Києві кількість загиблих після нічного удару РФ зросла до 18

Пошкоджений будинок у Києві. Фото:

Ткач Едуард редактор стрічки новин

У Києві внаслідок ракетного удару РФ в ніч проти 6 липня знову зросла кількість загиблих. Наразі рятувальники дістали тіла ще двох людей, таким чином ворожа атака забрала життя 18 осіб.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДСНС України.

Що відомо про нові наслідки атаки РФ

Як зазначили ДСНС у своєму Telegram, тіла ще двох людей виявили у Дарницькому районі. Їх дістали з-під завалів.

"Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дарницькому районі ще 2 тіла. Таким чином кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 18 людей", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

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