Стрілянина у Києві: в лікарні помер поранений стрілком чоловік

Правоохоронець біля супермаркету, де буля стрілянина. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У лікарні в Києві помер чоловік, якого поранив стрілок під час стрілянини у Голосіївському районі 18 квітня. Постраждалий перебував у вкрай важкому стані, однак лікарям не вдалося його врятувати.

Як повідомляє Новини.LIVE, пр це розповів мер Києва Віталій Кличко.

