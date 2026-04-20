Стрілянина у Києві: в лікарні помер поранений стрілком чоловік

Сьома жертва теракту у Києві: у лікарні помер поранений чоловік
Дата публікації: 20 квітня 2026 10:12
Правоохоронець біля супермаркету, де буля стрілянина. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
У лікарні в Києві помер чоловік, якого поранив стрілок під час стрілянини у Голосіївському районі 18 квітня. Постраждалий перебував у вкрай важкому стані, однак лікарям не вдалося його врятувати.
Як повідомляє Новини.LIVE, пр це розповів мер Києва Віталій Кличко.
Новина доповнюється...
