Ремонт Харківського шосе у Києві за мільярд — деталі

Ремонт Харківського шосе у Києві. Фото: кадр з відео

У Києві розпочався капітальний ремонт Харківського шосе. Відомо, що ремонт охоплює ділянку довжиною 5,5 кілометрів та коштуватиме понад мільярд гривень.

Журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн проінспектував стан робіт у вівторок, 7 жовтня, та розповів про результати в ефірі День.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ремонт Харківського шосе у Києві — інспекція стану робіт

У вівторок, 7 жовтня, журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн відвідав Харківське шосе у Києві, де зараз тривають ремонтні роботи.

Олександр Саюн розповів, що роботи розпочалися на лівому березі столиці й охоплять близько 5,5 кілометра дороги — від проспектів Соборності, Леоніда Каденюка та Миколи Бажана.

На ремонт виділили 1,25 мільярда гривень, що на понад 140 мільйонів гривень менше за очікувану вартість. Проєкт реалізує компанія "Автострада", яка перемогла у відкритих торгах.

Під час ремонту замінять основу дороги, укладуть нове багатошарове покриття, облаштують сучасну зливову каналізацію, аби уникнути підтоплень. Також уздовж траси з’являться велодоріжки, нові тротуари, автобусні зупинки з піднятими платформами.

Раніше у КМДА повідомляли, що з 4 жовтня частково обмежуватимуть рух Харківським шосе у Дарницькому районі столиці. Обмеження пов’язані з початком капітального ремонту Харківського шосе.

На першому етапі робіт обмеження діятиме на ділянці шосе від Харківської площі до вулиці Тростянецької на непарній стороні.

На час робіт рух транспорту організують однією смугою в кожному напрямку.

Додатково для водіїв встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки на час ремонтних робіт.

Нещодавно ми розповідали, що вдалося з червня відновити після влучання російської ракети в будинок у Солом'янському районі Києва.

Раніше ми інформували, що у Києві планують масштабну заміну аварійних ліфтів.