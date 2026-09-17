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Головна Київ У Києві пошкоджено житло та офісну будівлю: все про обстріл РФ

У Києві пошкоджено житло та офісну будівлю: все про обстріл РФ

Ua ru
17 вересня 2026 03:10
Обстріл Києва 17 вересня - пошкоджено житло та офісну будівлю
Термінова новина

Росіяни в ніч проти 17 вересня атакували Київ балістичними ракетами. Ворог здійснив кілька пусків, через що у місті було чути серію вибухів. Наразі відомо про пошкоджених будівель в кількох районах столиці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської МВА.

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Чим били росіяни

Приблизно о 02:03 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.

Однак вже через кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з Курська, після чого зафіксували пуски ракет на Київ. Починаючи з 02:13 і протязі 10-15 хвилин у місті було чути кілька серій дуже гучних вибухів.

Наслідки атаки

Мер Києва Віталій Кличко та КМВА у своїх Telegram-каналах повідомили, що через обстріл наслідки атаки зафіксовано у Дніпровському та Святошинському районах.

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Детальніше щодо кожного з них нижче.

Дніпровський район

В цьому районі, за словами Кличка, впали уламки на кількох локаціях.

"Пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС", — йдеться у повідомленні.

Святошинський район

У Святошинському районі, попередньо, відомо про влучання в нежитлову будівлю.

Новина доповнюється...

Київ вибух обстріли війна в Україні руйнування
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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