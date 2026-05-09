Головна Київ У Києві не всю воду можна безпечно пити з-під крану

У Києві не всю воду можна безпечно пити з-під крану

Дата публікації: 9 травня 2026 23:56
Вода з-під крану. Фото: УНІАН

Заслужений лікар України та заступник гендиректора "Укрметртестстандарту" Олег Рубан заявив, що у Києві не всю воду з-під крана можна безпечно пити. За його словами, система водопостачання столиці дуже складна. Київ отримує воду з Дніпра, Десни, а також артезіанських свердловин.

Про це ексклюзивно Олег Рубан розповів в ефірі "Київського часу".

Вода з-під крана в Києві

"Сьогодні про київський водоканал можна говорити, що це дуже складна система водопостачання. Київ забезпечується з Дніпра, забезпечується з Десни і забезпечується з артезіанських свердловин. Кожна будівля, кожен район забезпечується по-різному водою", — зазначив Рубан.

За його словами, загалом про місто можна говорити, що в деяких районах можна пити воду з-під крана, а в інших, де водогін застарілий та постачання йде не з артезіанських джерел, вода має присмак та колір. Рубан наголосив, що люди повинні контролювати споживання.

Зокрема, наразі артезіанськими свердловинами забезпечені Оболонський район та частина Деснянського

"В кожному районі є окремі території, які забезпечують якісною і безпечною водою. Тому кожен споживач може отримати аналіз лабораторного дослідження зі свого крана", — каже заступник гендиректора "Укрметртестстандарту". 

Перевірити воду можна через лабораторії або звернення до балансоутримувача чи водоканалу.

Зазначимо, заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук в ефірі "Київського часу" повідомляв, що столиця до вересня повинна повністю завершити виконання плану стійкості. Зокрема, Дарницька ТЕЦ отримає 500 мегаватів розподіленої генерації до зими.

Також Ковальчук зазначив, що у Києві систему водопостачання та каналізації адаптують до роботи в умовах можливих блекаутів і атак на критичну інфраструктуру.

