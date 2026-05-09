В Киеве не всю воду можно безопасно пить из-под крана

Заслуженный врач Украины и заместитель гендиректора "Укрметртестстандарта" Олег Рубан заявил, что в Киеве не всю воду из-под крана можно безопасно пить. По его словам, система водоснабжения столицы очень сложная. Киев получает воду из Днепра, Десны, а также артезианских скважин.

Об этом эксклюзивно Олег Рубан рассказал в эфире "Київського часу".

Вода из-под крана в Киеве

"Сегодня о киевском водоканале можно говорить, что это очень сложная система водоснабжения. Киев обеспечивается из Днепра, обеспечивается из Десны и обеспечивается из артезианских скважин. Каждое здание, каждый район обеспечивается по-разному водой", — отметил Рубан.

По его словам, в целом о городе можно говорить, что в некоторых районах можно пить воду из-под крана, а в других, где водопровод устаревший и поставки идет не из артезианских источников, вода имеет привкус и цвет. Рубан отметил, что люди должны контролировать потребление.

В частности, сейчас артезианскими скважинами обеспечены Оболонский район и часть Деснянского.

"В каждом районе есть отдельные территории, которые обеспечивают качественной и безопасной водой. Поэтому каждый потребитель может получить анализ лабораторного исследования из своего крана", — говорит заместитель гендиректора "Укрметртестстандарта".

Проверить воду можно через лаборатории или обращение к балансодержателю или водоканалу.

Отметим, заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук в эфире "Київського часу" сообщал, что столица до сентября должна полностью завершить выполнение плана устойчивости. В частности, Дарницкая ТЭЦ получит 500 мегаватт распределенной генерации к зиме.

Также Ковальчук отметил, что в Киеве систему водоснабжения и канализации адаптируют к работе в условиях возможных блэкаутов и атак на критическую инфраструктуру.