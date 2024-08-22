Ділянка між Либідською та Деміївською запрацює на початку осені — які роботи виконали

Кличко заявив про завершення ремонту однієї з ділянок метро на початку осені — деталі
У столичному метрополітені триває ремонт перегону між станціями "Либідська" та "Деміївська". У міській владі обіцяють поновити рух поїздів на ділянці на початку осені.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram у четвер, 22 серпня.
Ремонт метрополітену у Києві
За словами Кличка, відновлювальні роботи на перегоні між станціями метро знаходяться на завершальній стадії.
Сьогодні розпочали засипати котлован ґрунтом, а перед цим навколо оновленої ділянки котлован залили спеціальною цементною сумішшю та майже демонтували три рівні його кріплень.
"Невдовзі виконають роботи з благоустрою території на місці будмайданчика. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", — запевнив мер міста.
Також фахівці вже завершили роботи з будівництва нової ділянки тунелю довжиною 27 метрів та посилили ділянки, які прилягають до неї з обох сторін. Зараз завершується укладання нового рейкового полотна та відновлення необхідних кабельних мереж й монтаж контактної рейки.
"Перед повноцінним відновленням руху, здійснять пробні пуски поїздів, а також ретельну перевірку всіх систем безпеки руху. Робимо все, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені", — додав Кличко.
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