Київ обстріляли росіяни 25 листопада — є загиблі та поранені

Кількість загиблих у Києві зросла — є влучання в багатоповерхівку
Російські війська вночі та вранці 25 листопада атакували Київ дронами та ракетами. Наразі відомо вже про двох загиблих та влучання у житлові будинки.
Про це повідомили у ДСНС.
Обстріл Києва 25 листопада
Рятувальники розповіли, що в Києві внаслідок нічної атаки загинули дві людини, а ще шестеро постраждали. Також 18 осіб врятували, серед них троє дітей.
Наразі на місцях влучань та падінь уламків продовжують працювати ДСНС та інші відповідні служби.
Так, у Печерському районі є влучання у 22-поверховий житловий будинок. Відбулося руйнування на рівні 4-8 поверхів. Наразі пожежу вже ліквідували і рятувальники проводять розбір конструкцій. Вдалося врятувати одну маломобільну людину.
Водночас у Дніпровському районі росіяни влучили у 9-поверховий будинок, внаслідок чого загинули дві людини, а ще п'ятеро отримали поранення.
"Пожежі на рівні 5-8 поверхів ліквідовано. Тривають роботи з розбору конструкцій та пошуку імовірних потерпілих. Також триває гасіння пожежі в гаражному кооперативі. Інформація оновлюватиметься", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 25 листопада у Києві лунали потужні вибухи. Росіяни атакували столицю ракетами та дронами.
Так, уламки від ворожих цілей влучили в житловий будинок. У деяких районах столиці виникли перебої з енерго- та водопостачанням.
