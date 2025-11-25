Відео
Головна Київ Кількість загиблих у Києві зросла — є влучання в багатоповерхівку

Кількість загиблих у Києві зросла — є влучання в багатоповерхівку

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 07:55
Оновлено: 08:03
Київ обстріляли росіяни 25 листопада — є загиблі та поранені
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки у Києві. Фото: ДСНС

Російські війська вночі та вранці 25 листопада атакували Київ дронами та ракетами. Наразі відомо вже про двох загиблих та влучання у житлові будинки.

Про це повідомили у ДСНС. 

Читайте також:

Обстріл Києва 25 листопада

Рятувальники розповіли, що в Києві внаслідок нічної атаки загинули дві людини, а ще шестеро постраждали. Також 18 осіб врятували, серед них троє дітей. 

Наразі на місцях влучань та падінь уламків продовжують працювати ДСНС та інші відповідні служби. 

Обстріл Києва 25 листопада
Рятувальники евакуюють людей. Фото: ДСНС
Удар по Києву 25 листопада
Рятувальники гасять пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС
Атака на Київ 25 листопада
Ліквідація наслідків у Києві. Фото: ДСНС

Так, у Печерському районі є влучання у 22-поверховий житловий будинок. Відбулося руйнування на рівні 4-8 поверхів. Наразі пожежу вже ліквідували і рятувальники проводять розбір конструкцій. Вдалося врятувати одну маломобільну людину. 

Водночас у Дніпровському районі росіяни влучили у 9-поверховий будинок, внаслідок чого загинули дві людини, а ще п'ятеро отримали поранення. 

"Пожежі на рівні 5-8 поверхів ліквідовано. Тривають роботи з розбору конструкцій та пошуку імовірних потерпілих. Також триває гасіння пожежі в гаражному кооперативі. Інформація оновлюватиметься", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 25 листопада у Києві лунали потужні вибухи. Росіяни атакували столицю ракетами та дронами. 

Так, уламки від ворожих цілей влучили в житловий будинок. У деяких районах столиці виникли перебої з енерго- та водопостачанням. 

Київ обстріли рятувальники дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
