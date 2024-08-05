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В МОЗ зробили важливу заяву щодо проведення нового тендеру на ремонт Охматдиту

5 серпня 2024 16:00
Євгенія Брюховецька - редактор
Новий тендер на ремонт Охматдиту — МОЗ скасовує супутні угоди
Лікарня "Охматдит". Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення про проведення нового тендеру на відновлення дитячого медичного закладу "Охматдит". Водночас будуть скасовані й супутні тендери щодо надання послуг з відбудови лікарні.

Про це повідомила пресслужба МОЗ України у Telegram у понеділок, 5 серпня.

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"У звʼязку з прийняттям рішення про проведення нового тендеру на поточний ремонт та внутрішнє опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу Охматдиту, скасовуються і супутні тендери, які були оголошені НДСЛ Охматдит", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про: 

  • послуги з виконання технічного нагляду та виконанням будівельних робіт на об’єкті: "Поточний ремонт (невідкладний) фасаду та внутрішнього опорядження будівлі Сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" МОЗ України" на суму 5 215 000 гривень;
  • інженерно-консультаційні послуги за виконанням будівельних робіт на об’єкті: "Поточний ремонт (невідкладний) фасаду та внутрішнього опорядження будівлі Сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ "Охматдит" МОЗ України на суму 9 350 000 гривень.

У МОЗ наголосили, що договори в рамках цих конкурсів не підписано та підписуватись не будуть.

Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що всі зібрані кошти на рахунках фонду для відбудови Охматдиту будуть переведені на рахунок самої лікарні. 

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Скриншот допису МОЗ
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Скриншот допису МОЗ

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