У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після обстрілу 14 листопада

Наслідки російського обстрілу Києва 14 листопада. Фото: ДСНС

Російські окупанти 14 листопада масовано атакували Київ ракетами та дронами. Наразі вже в Деснянському районі завершили пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомила пресслужба Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram у суботу, 15 листопада.

Розбір завалів в Києві

Внаслідок російського влучання в девʼятиповерхівку загинули шестеро людей, однак згодом у КМВА повідомили про ще одну загиблу, серце якої зупинилося в лікарні.

Крім того, поранення отримали пʼятеро осіб, серед яких одна дитина.

Розбір завалів у Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники. Фото: ДСНС

Підрозділи ДСНС врятували 17 людей, у тому числі дитина. Психологічну допомогу надали 252 людям.

Обстріл Києва 14 листопада. Фото: ДСНС

"Розібрано та вивезено 262 тонни будівельних конструкцій та деревини", — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 листопада загарбники завдали удару по багатоповерхівці на Троєщині в Києві. Там жили сімʼї колишніх працівників Чорнобильської АЕС.

Також Новини.LIVE показували, як Дніпровський район Києва оговтується після російської атаки.