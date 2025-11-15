У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після обстрілу 14 листопада

У Києві закінчили роботи на місці зруйнованого будинку — фото
Російські окупанти 14 листопада масовано атакували Київ ракетами та дронами. Наразі вже в Деснянському районі завершили пошуково-рятувальні роботи.
Про це повідомила пресслужба Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram у суботу, 15 листопада.
Розбір завалів в Києві
Внаслідок російського влучання в девʼятиповерхівку загинули шестеро людей, однак згодом у КМВА повідомили про ще одну загиблу, серце якої зупинилося в лікарні.
Крім того, поранення отримали пʼятеро осіб, серед яких одна дитина.
Підрозділи ДСНС врятували 17 людей, у тому числі дитина. Психологічну допомогу надали 252 людям.
"Розібрано та вивезено 262 тонни будівельних конструкцій та деревини", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 14 листопада загарбники завдали удару по багатоповерхівці на Троєщині в Києві. Там жили сімʼї колишніх працівників Чорнобильської АЕС.
Також Новини.LIVE показували, як Дніпровський район Києва оговтується після російської атаки.
