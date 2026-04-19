У Києві завтра будуть заморозки: попередження від синоптиків

Жінка на вулиці.

У Києві в понеділок, 20 квітня, синоптики прогнозують небезпечні погодні умови. Очікуються заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту заморозки 0....-3 °С.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди у Києві на 20 квітня

У Києві завтра буде хмарна погода з проясненнями. Вночі опадів не прогнозують, а вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер буде переважно північний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 20 квітня.

Вночі синоптики прогнозують +1...+6 °С. Водночас можливі заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °С. Вдень буде +5...+10 °С.

Повідомлення про небезпеку.

У зв'язку з метеорологічними явищами на території Києва в понеділок, 20 квітня, оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. В області оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий. Заморозки можуть завдати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 квітня у столиці сталася стрілянина. Наразі у медичних закладах залишаються восьмеро поранених. Серед них — одна дитина.

Також ми писали про те, перед вчиненням теракту стрілець посварився із сусідом. Згодом він вистрілив у чоловіка із травматичного пістолета. Після цього нападник змінив зброю та підпалив своє житло.

Додамо, що у Києві хочуть переобладнати залізничний вокзал. Планують зробити його доступнішим для маломобільних пасажирів. Масштабне переобладнання інфраструктури анонсували в "Укрзалізниці".

