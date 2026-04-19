У Києві завтра будуть заморозки: попередження від синоптиків
У Києві в понеділок, 20 квітня, синоптики прогнозують небезпечні погодні умови. Очікуються заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту заморозки 0....-3 °С.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди у Києві на 20 квітня
У Києві завтра буде хмарна погода з проясненнями. Вночі опадів не прогнозують, а вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер буде переважно північний, 5-10 м/с.
Вночі синоптики прогнозують +1...+6 °С. Водночас можливі заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 °С. Вдень буде +5...+10 °С.
У зв'язку з метеорологічними явищами на території Києва в понеділок, 20 квітня, оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. В області оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий. Заморозки можуть завдати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.
