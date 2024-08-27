Сбил женщину на переходе — в полиции объявили подозрение пьяному водителю

Место ДТП. Фото: полиция Киева

В Киеве пьяный мужчина сбил женщину на пешеходном переходе. Полиция объявила водителю подозрение. Ему грозит до трех лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 27 августа.

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ДТП в Киеве

В понедельник, 26 августа, около 20:30 в Оболонском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительной информации, ехавший по проспекту Владимира Ивасюка 43-летний водитель автомобиля Chevrolet наехал на женщину 1971 года рождения, которая переходила проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.

Место ДТП. Фото: полиция Киева

В результате аварии женщина получила серьезные травмы, в частности закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей таза. Ее срочно госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Место ДТП. Фото: полиция Киева

Следователи проверили водителя на наличие алкоголя в крови с помощью прибора "Драгер", обнаружившего уровень 1,25 промилле.

Результаты анализа на примере Драгера. Фото: полиция Киева

По факту ДТП начато уголовное производство за нарушение правил дорожного движения лицами в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой средней тяжести телесные повреждения. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.