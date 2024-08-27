Сбил женщину на переходе — в полиции объявили подозрение пьяному водителю

В Киеве пьяный мужчина сбил женщину на переходе — в полиции объявили подозрение
В Киеве пьяный мужчина сбил женщину на пешеходном переходе. Полиция объявила водителю подозрение. Ему грозит до трех лет заключения.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 27 августа.
ДТП в Киеве
В понедельник, 26 августа, около 20:30 в Оболонском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие. Согласно предварительной информации, ехавший по проспекту Владимира Ивасюка 43-летний водитель автомобиля Chevrolet наехал на женщину 1971 года рождения, которая переходила проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате аварии женщина получила серьезные травмы, в частности закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей таза. Ее срочно госпитализировали для оказания медицинской помощи.
Следователи проверили водителя на наличие алкоголя в крови с помощью прибора "Драгер", обнаружившего уровень 1,25 промилле.
По факту ДТП начато уголовное производство за нарушение правил дорожного движения лицами в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой средней тяжести телесные повреждения. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
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