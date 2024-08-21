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В Киеве предприниматели захватили подвал дома и устроили там мясной цех

21 августа 2024 18:43
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Небрежность киевского чиновника привела к миллионному ущербу — что натворил
Дом, в подвале которого обустроили мясной цех. Фото: Киевская городская прокуратура.
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Киеве предприниматели самовольно захватили часть подвала жилого дома и устроили там мясной цех. Кроме того, они незаконно приобрели право собственности на нежилое помещение.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры в среду, 21 августа.

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Детали дела

По данным правоохранителей, предприниматели арендовали нежилые помещения на первом этаже жилого дома на улице Академика Доброхотова в Святошинском районе столицы.

Зная, что эти помещения связаны с подвалом дома, где есть грузовой лифт и лестничный марш, они самовольно начали использовать подвал для переработки и хранения мясной продукции, организовав там цех.

"Впоследствии они захотели оформить право собственности на эту часть недвижимости в жилом доме. Для этого приобрели помещение у мужчины, который будто бы был их владельцем, а на самом деле завладел ими благодаря подделке документов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате таких действий более 500 кв.м. коммунального помещения незаконно перешли в частную собственность.

"Судебная экспертиза оценила стоимость незаконно присвоенных помещений в 3,5 млн грн", — отмечают в прокуратуре.

Там подчеркивают, что директор коммунального предприятия "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Святошинского района г. Киева" не обеспечил надлежащий контроль за подвалом, поэтому чиновнику инкриминируют служебную халатность.

По сообщению правоохранителей, это позволило предпринимателям незаконно ограничить доступ жильцов дома в помещение, провести ремонтные работы и оформить право собственности на часть подвала.

В настоящее время всем фигурантам дела сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании мер.

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