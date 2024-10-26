Удар по багатоповерхівці в Києві — збільшилась кількість жертв

Пожежа в багатоповерхівці на Солом'янці у Києві в результаті атаки російського БпЛА. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На цей момент до п'яти осіб збільшилась кількість постраждалих від російського удару в київську багатоповерхівку у Соломеньскому районі столиці. На місці події надзвичайні служби розгорнули Гуманітарний штаб.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

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За повідомленням кореспонденту Новини.LIVE, у штабі постраждалі можуть зігрітися, випити чаю, отримати харчування, медичну та психологічну допомогу.

За необхідністю потерпілі, яким немає де переночувати, можуть отримати тимчасовий прихисток у територіальному центрі за адресою бульвар Вацлава Гавела, 83-А.

Сам штаб діє за адресою вул. Гарматна, 36 — на базі консультативно-діагностичного центру. Контактний номер: 0934801181 Катерина.

Також вже відомо, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. Сталося руйнування з подальшим горінням на 16 та 17 поверхах, а також загоряння на 20 та 21 поверсі.

Евакуйовано понад 100 осіб, четверо постраждалих самостійно звернулись до лікарів з гострою реакцією на стрес.

Рятувальники, правоохоронці та журналісти на місці події. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, ввечері 25 жовтня під час атаки російський ударний безпілотник влучив у 25-поверхівку у Солом'янському районі Києва. Внаслідок влучання на декількох поверхах здійнялася пожежа, яку вже ліквідували.

Ліквідація наслідків влучання у багатоповерхівку в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки влучання у 25-поверхівку у Києві ввечері 25 жовтня.

Також кореспонденти Новини.LIVE поділилися відео з евакуацією мешканців багатоповерхівки у Солом'янському районі.