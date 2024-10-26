Удар по багатоповерхівці в Києві — збільшилась кількість жертв

У Києві після атаки БпЛА розгорнули штаб — куди звертатись
На цей момент до п'яти осіб збільшилась кількість постраждалих від російського удару в київську багатоповерхівку у Соломеньскому районі столиці. На місці події надзвичайні служби розгорнули Гуманітарний штаб.
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
Ситуація на місті удару БпЛА
За повідомленням кореспонденту Новини.LIVE, у штабі постраждалі можуть зігрітися, випити чаю, отримати харчування, медичну та психологічну допомогу.
За необхідністю потерпілі, яким немає де переночувати, можуть отримати тимчасовий прихисток у територіальному центрі за адресою бульвар Вацлава Гавела, 83-А.
Сам штаб діє за адресою вул. Гарматна, 36 — на базі консультативно-діагностичного центру. Контактний номер: 0934801181 Катерина.
Також вже відомо, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. Сталося руйнування з подальшим горінням на 16 та 17 поверхах, а також загоряння на 20 та 21 поверсі.
Евакуйовано понад 100 осіб, четверо постраждалих самостійно звернулись до лікарів з гострою реакцією на стрес.
Нагадаємо, ввечері 25 жовтня під час атаки російський ударний безпілотник влучив у 25-поверхівку у Солом'янському районі Києва. Внаслідок влучання на декількох поверхах здійнялася пожежа, яку вже ліквідували.
Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки влучання у 25-поверхівку у Києві ввечері 25 жовтня.
Також кореспонденти Новини.LIVE поділилися відео з евакуацією мешканців багатоповерхівки у Солом'янському районі.
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