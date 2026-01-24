Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Росіяни вдарили по фабриці Roshen у Києві — є загиблі

Росіяни вдарили по фабриці Roshen у Києві — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 10:16
Roshen — росіяни 24 січня вдарили по фабриці у Києві
Пошкоджена фабрика Roshen у Києві. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 24 січня завдали удару по фабриці Roshen у Києві. Там загинула одна людина та є постраждалі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет. 

Реклама
Читайте також:

Обстріл фабрики Roshen

Рятувальники розповіли, що внаслідок удару по фабриці, на верхньому поверсі Roshen є руйнування.

Обстріл фабрики Roshen
Пошкоджена фабрика Roshen у Києві. Фото: Новини.LIVE
Обстріл фабрики Roshen 24 січня
Наслідки обстрілу фабрики Roshen. Фото: Новини.LIVE

Також відомо, що там загинула жінка, а ще дві людини травмовані.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що цієї ночі росіяни атакували Україну дронами та різними типами ракет. Під ударами були кілька українських міст.

Так, РФ намагається енергетично відрізати Київ. Наразі в місті є перебої зі світлом.

Крім того, в столиці змінили рух метро на "червоній" та "зеленій" гілках. Причина — пошкодження огорожі та дефіцит електроенергії. 

Петро Порошенко Київ обстріли Roshen війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації