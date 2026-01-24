Roshen — росіяни 24 січня вдарили по фабриці у Києві

Пошкоджена фабрика Roshen у Києві. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 24 січня завдали удару по фабриці Roshen у Києві. Там загинула одна людина та є постраждалі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Обстріл фабрики Roshen

Рятувальники розповіли, що внаслідок удару по фабриці, на верхньому поверсі Roshen є руйнування.

Наслідки обстрілу фабрики Roshen. Фото: Новини.LIVE

Також відомо, що там загинула жінка, а ще дві людини травмовані.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що цієї ночі росіяни атакували Україну дронами та різними типами ракет. Під ударами були кілька українських міст.

Так, РФ намагається енергетично відрізати Київ. Наразі в місті є перебої зі світлом.

Крім того, в столиці змінили рух метро на "червоній" та "зеленій" гілках. Причина — пошкодження огорожі та дефіцит електроенергії.