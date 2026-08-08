У Києві після атаки РФ палають резервуари з паливом та будівля

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Росіяни в ніч проти 8 серпня атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу в столиці зафіксовано кілька пожеж.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.

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місто опинилося під ударом балістичних ракет;

наслідки зафіксовано в Голосіївському та Оболонському районах;

4 людини постраждали

Чим били росіяни

Приблизно о 03:02 у Києві та більшості областей України пролунала повітряна тривога. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Паралельно Повітряні сили ЗСУ зафіксували, що ворог здійснив пуски ракет. Вже через хвилину після тривоги у місті пролунала серія дуже потужних вибухів. Станом на 03:35 загрози вже не було, тому був відбій тривоги.

Перші наслідки обстрілу Києва в ніч проти 8 серпня

Мер Києва Віталій Кличко та КМВА у своїх Telegram-каналах повідомили, що наразі наслідки обстрілу фіксуються в Голосіївському та Оболонському районах.

Детальніше щодо кожного з них нижче.

Голосіївський район

В цьому районі, попередньо, виникло загорання на території нежитлової забудови.

Оновлено о 06:36

"Голосіївський район: пожежа охопила гаражі у 2 окремих осередках на загальній площі 1000 кв. м. Також сталось загоряння нежитлової будівлі з картоном. Їх локалізували, проводяться роботи з ліквідації", — повідомили у ДСНС.

Оболонський район

За словами Кличка, з цього району надійшло повідомлення про загорання резервуарів з паливом. У КМВА цю інформацію підтвердили (хоча спочатку у пості була інформація про пожежу в нежитловій будівлі)

Оновлено о 06:36

У ДСНС заявили, що пожежа сталася на території підприємства. Вогонь вже ліквідували.

Постраждалі

За даними КМВА, станом на 05:45 відомо про 4 постраждалих.

Пост Кличка та КМВА. Фото: скриншот

Пост ДСНС про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували дронами Київську область. Внаслідок ворожих ударів у Броварському районі пошкоджені будинки та загинули люди.

Також ми писали, що у Києві після Другої світової війни було побудовано близько 1000 бомбосховищ та мінібункерів, однак близько половина з них досі у непридатному стані або не використовується.