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Головна Київ У Києві вже 16 постраждалих: у поліції показали наслідки обстрілу

У Києві вже 16 постраждалих: у поліції показали наслідки обстрілу

Ua ru
17 вересня 2026 08:47
Обстріл Києва 17 вересня: 16 поранених, серед них двоє дітей
Наслідки російського обстрілу Києва 17 вересня. Фото: t.me/gunpKyiv

Російські окупанти у ніч проти 17 вересня атакували Київ. Наразі кількість постраждалих зросла до 16, серед яких двоє дітей. Ворог бив по столиці ракетами та безпілотниками.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Києва 17 вересня

Внаслідок ворожої атаки пошкодження є в Дарницькому, Дніпровському та Соломʼянському районах. Йдеться про житлові багатоквартирні будинки, навчальні заклади, комунальну будівлю, автомобілі та залізничну колію.

Російський обстріл Києва 17 вересня
Пошкоджена багатоповерхівка в Києві. Фото: t.me/gunpKyiv 
Атака Росії на Київ 17 вересня
Обстріл Києва 17 вересня. Фото: t.me/gunpKyiv

Відомо про 16 поранених, серед яких 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Більшість із травмованих є мешканцями 16-поверхівки у Дніпровському районі. 

Удар Росії по Києву 17 вересня
Наслідки російського обстрілу Києва 17 вересня. Фото: t.me/gunpKyiv
Обстріл Києва 17 вересня
Атака РФ на Київ 17 вересня. Фото: t.me/gunpKyiv

"На місцях ворожих влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ проти мирного населення", — йдеться у повідомленні.

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Відновлення водопостачання

Після нічної атаки російських окупантів "Київводоканал" відновив роботу в штатному режимі та продовжує забезпечувати столицю водою.

Через обстріли у столиці тимчасово обмежували подачу води на лівому березі, а в окремих районах правого берега зменшувався тиск у мережі. Аварійні бригади оперативно відновили роботу пошкоджених об’єктів і повернули послугу до нормального режиму.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на КМВА, у ніч проти 17 вересня російські окупанти атакували Київ балістикою. Внаслідок обстрілу є руйнування та поранені.

А 16 вересня Росія обстрілювала Київську область. Під ударами противника були Броварський та Фастівський райони.

Київ війна обстріли ракети дрони Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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