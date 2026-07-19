У Києві після ударів балістикою палають ТЦ, будинки та авто
Росіяни в ніч проти 19 липня масовано атакували Київ балістикою. Внаслідок ворожих ударів у місті сталися пожежі та зафіксовані пошкодження.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.
Головне:
- ворог запустив Києву багато десятки балістичних ракет;
- у місті пожежі в ТЦ, будинки та палають авто;
- наслідки наразі у п'яти районах.
Чим вдарила РФ
Приблизно о 01:21 у Києві оголосили тривогу, після чого Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски балістики в напрямку столиці.
Ворог запускав ракети кількома серіями, тож вибухи в столиці лунали щонайменше протягом 40 хвилин із періодичними затримками.
За даними моніторингових каналів, росіяни запустили по Києву близько 30 ракет, якщо не більше.
Перші наслідки обстрілу
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі написав, що станом на зараз наслідки фіксуються у Деснянському, Шевченківському, Дніпровському, Солом'янському та Святошинському районах.
Цю ж інформацію підтвердили і в КМВА. Детальніше щодо кожного з районів, розповідаємо нижче.
Деснянський район
У цьому районі, попередньо, підіймається дим біля одного торгівельних центрів. За іншою адресою палають авто, а також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю.
Дніпровський район
Тут за даними місцевої влади, горять ТРЦ та автомобілі.
Шевченківський район
У КМВА розповіли, що у Шевченківському районі пошкоджено житловий багатоквартирний будинок та виникло загорання.
Солом'янський район
За словами Кличка, тут, попередньо, сталося влучання в багатоквартирний житловий будинок.
Святошинський район
У цьому районі палає приватний будинок.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.live!