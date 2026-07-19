У Києві після ударів балістикою палають ТЦ, будинки та авто

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Росіяни в ніч проти 19 липня масовано атакували Київ балістикою. Внаслідок ворожих ударів у місті сталися пожежі та зафіксовані пошкодження.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської військової адміністрації.

Головне:

ворог запустив Києву багато десятки балістичних ракет;

у місті пожежі в ТЦ, будинки та палають авто;

наслідки наразі у п'яти районах.

Чим вдарила РФ

Приблизно о 01:21 у Києві оголосили тривогу, після чого Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски балістики в напрямку столиці.

Ворог запускав ракети кількома серіями, тож вибухи в столиці лунали щонайменше протягом 40 хвилин із періодичними затримками.

За даними моніторингових каналів, росіяни запустили по Києву близько 30 ракет, якщо не більше.

Перші наслідки обстрілу

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі написав, що станом на зараз наслідки фіксуються у Деснянському, Шевченківському, Дніпровському, Солом'янському та Святошинському районах.

Цю ж інформацію підтвердили і в КМВА. Детальніше щодо кожного з районів, розповідаємо нижче.

Деснянський район

У цьому районі, попередньо, підіймається дим біля одного торгівельних центрів. За іншою адресою палають авто, а також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю.

Дніпровський район

Тут за даними місцевої влади, горять ТРЦ та автомобілі.

Шевченківський район

У КМВА розповіли, що у Шевченківському районі пошкоджено житловий багатоквартирний будинок та виникло загорання.

Солом'янський район

За словами Кличка, тут, попередньо, сталося влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Святошинський район

У цьому районі палає приватний будинок.

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