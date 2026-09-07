У Києві чоловік кинув гранату: п’ятеро людей поранені

Поліція на місці, де чоловік кинув бойову гранату під ноги товаришу через неповернутий борг. Фото: Нацполіція України

У Києві 55-річний чоловік під час конфлікту через гроші кинув бойову гранату під ноги свого 56-річного знайомого. Внаслідок вибуху поранення отримали обидва учасники сварки та ще троє людей, які перебували неподалік. Чоловіку повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство двох або більше осіб та незаконному поводженні з боєприпасами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Київську міську прокуратуру та Поліцію Києва у понеділок, 7 вересня.

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Постраждалий внаслідок інциденту з гранатою у Києві. Фото: Нацполіція

У Києві чоловік кинув гранату під час сварки

Інцидент стався ввечері 4 вересня на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі Києва. До поліції надійшло повідомлення про вибух боєприпасу в парку, внаслідок якого п’ятеро людей отримали поранення.

За даними правоохоронців, 55-річний чоловік прийшов до помешкання свого 56-річного знайомого та вимагав повернути йому гроші. Між чоловіками виникла суперечка через неповернутий борг, після чого конфлікт продовжився на вулиці.

Під час сварки чоловік дістав бойову гранату та кинув її під ноги своєму знайомому.

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Внаслідок вибуху обидва учасники конфлікту отримали осколкові поранення ніг та живота й були доставлені до реанімації. За даними прокуратури, 55-річний чоловік отримав, зокрема, посічення ніг, а його 56-річний опонент — численні мінно-вибухові травми та перебуває в реанімації.

Вибух також зачепив трьох місцевих мешканців, які перебували неподалік на лавці. Серед них — 21-річна дівчина та двоє чоловіків віком 27 і 38 років. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці, ще одного госпіталізували.

Начальник Святошинського управління поліції Богдан Замула розповів про наслідки вибуху та стан людей, які постраждали під час інциденту:

"Внаслідок вибуху обидва чоловіки отримали осколкові поранення ніг та живота й були доставлені до реанімації. Крім того, постраждали троє місцевих мешканців, які перебували неподалік на лавці: 21-річна дівчина та двоє чоловіків, віком 27 та 38 років. Двом із них медики надали допомогу на місці, ще одного потерпілого госпіталізували".

Правоохоронці на місці вибуху гранати у Києві. Фото: Нацполіція

Чоловіку повідомили про підозру

Поліцейські затримали 55-річного чоловіка. Наразі він перебуває під охороною в медичному закладі.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Його дії кваліфіковано як замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб, а також незаконне поводження з боєприпасами.

До суду скерували клопотання про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування проводять слідчі Святошинського управління поліції ГУ Нацполіції у місті Києві.

Максимальне покарання згідно із санкцією статті передбачає довічне позбавлення волі.

Скриншот заяви Поліції Києва/Facebook

Скриншот повідомлення Київської міської прокуратури/Facebook

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Новини.LIVE інформували, що у Києві створили резерв питної води та основних продуктів на випадок надзвичайних ситуацій і тривалих відключень світла взимку 2026–2027 років. Запаси передаватимуть до пунктів незламності, аварійно-рятувальним службам, постраждалим і малозабезпеченим містянам. Крім того, завдяки співпраці з громадським сектором та благодійниками місто вже може забезпечити гарячими обідами 25 тисяч людей, а ще 20 тисяч продовольчих наборів планують закупити.

Новини.LIVE також писали, що у Києві з 6 вересня запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози, яке повідомляє про конкретний вид небезпеки. Водночас система поки не працює повноцінно в усіх районах столиці: у Печерському вона не діє, а в Голосіївському та Святошинському працює частково. Там під час повітряної небезпеки, як і раніше, звучатиме звичайна сирена без уточнення типу загрози.

