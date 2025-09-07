Атака на Київ — Вікторія Гребенюк та її син загинули

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ 7 вересня 2025 року. Фото: ДСНС/Telegram

В ніч проти 7 вересня російські окупанти безпілотниками та ракетами атакували Київ. Внаслідок ворожого удару у Святошинському районі столиці загинула жінка з немовлям.

Новини.LIVE з посиланням на онлайн-проєкт "Їх убила Росія" розповідають, що відом про жінку з немовлям, що загинула внаслідок атаки РФ на Київ 7 вересня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Вікторія Гребенюк, яка загинула з немовлям через атаку РФ на Київ 7 вересня. Фото: "Їх убила Росія"/Facebook

Жінка з немовлям загинули через атаку РФ на Київ — що відомо

Сьогодні, 7 вересня, внаслідок масованої атаки РФ на Київ у Святошинському районі загинули молода жінка та немовля.

Мовиться про Вікторію Гребенюк та її двомісячного сина Романа. Вночі 7 вересня у їхній будинок російські загарбники поцілили дроном.

"Вікторія була неймовірно доброю, порядною і прекрасною людиною. Важко підібрати слова, бо сльози заливають очі від несправедливості й безсилля. Ніколи не забуду її підтримку, мудре керівництво, жарти й професіоналізм. Царство небесне Вікторії і її синочку Роману. Сил рідним пережити цю втрату", — висловлює співчуття та згадує загиблу Юля Мельник.

Вікторія Гребенюк, яка загинула з немовлям через атаку РФ на Київ 7 вересня. Фото: "Їх убила Росія"/Facebook

"Моя люба подруго, я не вірю, ти тільки отримала таке омріяне життя, родину, чоловіка, маленького синочка. Це все не мало б бути. Я дуже тебе люблю. Сьогодні загинула моя Віка разом із двомісячним сином. Віка, яка понад усе любила життя і людей, через кляту р***ю, пряме влучання у будинок", — пише подруга загиблої Марина Новак.

Як відомо, Вікторії було 32 роки, вона працювала в благодійній організації "100 відсотків життя. Київський регіон".

Раніше ми розповідали про наслідки атаки РФ на Київ 7 вересня 2025 року.

Також показували відео, як триває розбір завалів у Святошинському районі Києва після обстрілу 7 вересня.