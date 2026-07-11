У Києві пролунала серія потужних вибухів перед тим, як оголосили тривогу
11 липня 2026 03:43
Люди ховаються на станції метро у Києві під час повітряної тривоги. Фото: КП "Київський метрополітен"
Вибухи у Києві прямо зараз, в ніч проти 11 липня. Росіяни вдарили по місту балістикою.
Про у повідомляє Новини.LIVE з посиланням на власного кореспондента.
Вибухи у Києві 11 липня
Перші вибухи було чути приблизно о 03:38. Звук характерний, як це зазвичай при атаці балістичними ракетами. Причому тривогу в момент ударів в місті не оголошували.
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