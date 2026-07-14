У Києві пролунали потужні вибухи: ворог вдарив по місту балістикою

Люди ховаються на станції метро у Києві під час повітряної тривоги. Фото: КП "Київський метрополітен"

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 14 липня. Росіяни запустили по столиці балістичні ракети.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

Звуки вибухів у Києві

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йшлося у повідомленні КМВА о 00:16.

Водночас Повітряні сили ЗСУ зафіксували в напрямку Києва пуск ракет, після чого у столиці пролунала серія гучних вибухів.

Паралельно начальник КМВА Тимур Ткаченко закликав киян бути в укриттях, а мер Києва Віталій Кличко поінформував про роботу ППО.

Оновлено о 00:40

Кличко поінформував, що у Голосіївському районі за двома адресами зафіксовано влучання в складські приміщення. На місці атаки пожежі.

Тим часом Ткаченко пише, що у Дарницькому районі палають авто.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:27 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 11 липня росіяни теж атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу у кількох районах міста були пошкоджені будівлі та фіксувалися пожежі.

Також ми писали, що внаслідок тієї атаки постраждали 12 людей. Серед них були діти.