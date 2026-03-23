Укрзалізниця прокоментувала чутки про можливу атаку РФ на вокзал у Києві

Вокзал у Києві. Ілюстративне фото: citykiev/facebook

В Укрзалізниці прокоментували чутки про можливий удар Росії по Київському залізничному вокзалу. Там зазначили, що вокзал залишається потенційною мішенню для ворога, але робота об’єкта триває у штатному режимі. Працівники та пасажири закликають зберігати спокій і дотримуватися порад щодо безпеки.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Укрзалізницю у понеділок, 23 березня.

Реакція УЗ на чутки про можливий удар по столичному вокзалу

У пресслужбі Укрзалізниця зазначили, що протягом усього періоду повномасштабної війни Київський вокзал вважається потенційною ціллю для Росії.

"Зберігаємо спокій та концентрацію. Продовжуємо рух", — йдеться у повідомленні на офіційній сторінці УЗ.

Зауважимо, що раніше у телеграм-каналах з’явилися повідомлення, що нібито невдовзі російські війська можуть атакувати столичний вокзал, посилаючись на дані моніторів.

В "Укрзалізниці" закликають не піддаватися паніці та наголошують, що рух потягів продовжується за розкладом, а персонал докладає всіх зусиль для безпечного функціонування вокзалу.

Нагадаємо, що у понеділок ввечері, 23 березня, у Києві та області запровадили екстрені відключення світла — вони зумовлені наслідками масованих атак РФ. Попередні графіки не діють.

Також ми інформували, що з 24 березня у Києві почнуть припинять подачу тепла до житлових будинків. Відтак у вівторок у столиці завершується опалювальний сезон.

Крім того, стало відомо, що наразі у Києві не вистачає резервних потужностей в енергосистемі. Тому місто вже зараз готують до наступної зими, а ситуацію контролює уряд.