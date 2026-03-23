У Києві та області запровадили екстрені відключення світла

Місто в темряві через екстрені відключення світла.

У понеділок ввечері, 23 березня, у Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів. Під час аварійних відключень попередні графіки не діють, а відновлення подачі електрики залежатиме від стабілізації ситуації.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на ДТЕК та Укренерго.

У Києві ввели екстрені відключення світла

У регіонах, де застосовані аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання, і відключення будуть скасовані після стабілізації системи.

Українців закликають враховувати можливі зміни в ситуації та стежити за повідомленнями на сайтах операторів системи розподілу електроенергії та в офіційних телеграм-каналах.

Вранці 23 березня повідомлялося, що стабілізаційні графіки відключень електроенергії у Київській області діятимуть лише у двох чергах. Обмеження запроваджені через наслідки ударів РФ по енергетичних об’єктах.

Зауважимо, що у вівторок, 24 березня, у столиці завершують опалювальний сезон. Рішення про це міська влада прийняла з огляду на потепління та необхідність раціонального використання енергоносіїв.

Нагадаємо, що у неділю, 22 березня, у Києві та Київській області частина населення залишилася без електроенергії. Причиною стала аварія на одному з об’єктів, який раніше постраждав від російських обстрілів.