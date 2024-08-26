Вибухи у Києві вранці 26 серпня - що відомо

Ранкова атака ворога на Київ — у метро столиці ховаються сотні людей
26 серпня 2024 08:46
Люди в метро. Фото: Новини.LIVE
У Києві вранці у понеділок, 26 серпня, було чутно вибухи. Велика кількість мешканців міста ховаються від повітряної атаки в метрополітені.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
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Мешканці Києва перечікують повітряну тривогу у метро. За словами кореспондента Новини.LIVE кількість людей, які наразі перебувають на станціях метро — дуже велика.
Через це деякі з них змушені сидіти прямо на ескалаторах. Це видно і на кадрах, які публікують в соціальних мережах.
За попередніми даними моніторингових Telegram-каналів, ворог атакує столицю балістичними ракетами.
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