Вибухи у Києві вранці 26 серпня - що відомо

Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

У Києві вранці у понеділок, 26 серпня, було чутно вибухи. Велика кількість мешканців міста ховаються від повітряної атаки в метрополітені.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Мешканці Києва перечікують повітряну тривогу у метро. За словами кореспондента Новини.LIVE кількість людей, які наразі перебувають на станціях метро — дуже велика.

Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

Через це деякі з них змушені сидіти прямо на ескалаторах. Це видно і на кадрах, які публікують в соціальних мережах.

За попередніми даними моніторингових Telegram-каналів, ворог атакує столицю балістичними ракетами.