Головна Київ У Києві різко побільшало постраждалих — що відомо

У Києві різко побільшало постраждалих — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 09:49
Оновлено: 10:17
Масована атака на Київ 22 жовтня — яка кількість постраждалих
Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Києва

У Києві триває ліквідація наслідків атаки Росії дронами та ракетами. Внаслідок вибухів та пожеж є постраждалі та загиблі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Читайте також:

У Києві постраждали цивільні люди від російських атак

Як повідомив Тимур Ткаченко, станом на 09:35 кількість постраждалих унаслідок нічної масованої атаки на столицю зросла до 18 осіб, серед них четверо дітей. На жаль, двоє людей загинули.

Кличко уточнив, що семеро постраждалих, четверо дорослих і троє дітей, госпіталізовані, іншим допомогу надали амбулаторно. Медики продовжують надавати допомогу на місці, а звернення від мешканців надходять і надалі, тому кількість постраждалих може збільшитися.

Обстріли Київ
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС Києва

За словами мера, рятувальники та комунальні служби столиці працюють безперервно, розбирають завали, ліквідовують наслідки вибухів та пожеж, спричинених уламками збитих дронів. На місцях влучань чергують швидкі, правоохоронці та аварійні бригади.

Оновлено 9:58. За даними Кличка, кількість постраждалих зросла до 19 — стало відомо про ще одну постраждалу дитину.

Оновлено 10:15. Ткаченко повідомив, що вже відомо про 21 постраждалого у Києві.

Нагадаємо, у Києві виникли масштабні пожежі у багатоповерхівках через російські атаки. Також у Київській області виявили під завалами тіла дітей та їх матері, окрім того, від важких поранень загинув 38-річний чоловік. 

На масований російський удар відреагував президент Володимир Зеленський, який звернувся до партнерів. 

Київ обстріли атака поранення постраждалі
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
