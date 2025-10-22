Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Київській області від обстрілів загинула матір з дітьми

У Київській області від обстрілів загинула матір з дітьми

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 08:56
Оновлено: 09:02
На Київщині загинули троє людей — серед них двоє дітей
Рятувальники дістають тіла. Фото: ДСНС Київщини

Унаслідок нічної атаки Росії на Київщину вранці, 22 жовтня, загинули троє людей — молода жінка 1987 року народження, її шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка. Трагедія сталася у селі Погреби Броварського району. Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, тіла загиблих були знайдені серед руїн приватного будинку, який загорівся після ворожого удару.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Київщини 22 жовтня

Вночі та зранку під обстрілом опинилися кілька районів області. У Броварах уламки ворожих боєприпасів спричинили пожежу у приватному будинку та займання вантажівки з причепом.

Обстріл Київської області
Рятувальники та медики допомагають літній жінці. Фото: ДСНС Київщини

Рятувальники оперативно локалізували займання. З палаючого будинку вони дістали 83-річну жінку — вона була у шоковому стані, але вижила.

Наслідки обстрілів
Наслідки влучання. Фото: ДСНС Київщини

На місцях влучань продовжують працювати рятувальники, медики, правоохоронці та представники місцевої влади. Пошуково-рятувальні роботи тривають, комунальні служби усувають наслідки руйнувань.

Нагадаємо, Київ 22 жовтня також зазнав ракетно-дронової атаки Росії. Внаслідок вибухів під завалами будинку загинуло двоє осіб.

смерть діти Київська область обстріли війна атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації