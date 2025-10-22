На Київщині загинули троє людей — серед них двоє дітей

У Київській області від обстрілів загинула матір з дітьми
Унаслідок нічної атаки Росії на Київщину вранці, 22 жовтня, загинули троє людей — молода жінка 1987 року народження, її шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка. Трагедія сталася у селі Погреби Броварського району. Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, тіла загиблих були знайдені серед руїн приватного будинку, який загорівся після ворожого удару.
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.
Обстріл Київщини 22 жовтня
Вночі та зранку під обстрілом опинилися кілька районів області. У Броварах уламки ворожих боєприпасів спричинили пожежу у приватному будинку та займання вантажівки з причепом.
Рятувальники оперативно локалізували займання. З палаючого будинку вони дістали 83-річну жінку — вона була у шоковому стані, але вижила.
На місцях влучань продовжують працювати рятувальники, медики, правоохоронці та представники місцевої влади. Пошуково-рятувальні роботи тривають, комунальні служби усувають наслідки руйнувань.
Нагадаємо, Київ 22 жовтня також зазнав ракетно-дронової атаки Росії. Внаслідок вибухів під завалами будинку загинуло двоє осіб.
Читайте Новини.LIVE!