Україна
В Киеве резко увеличилось количество пострадавших — что известно

В Киеве резко увеличилось количество пострадавших — что известно

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 09:49
обновлено: 10:17
Массированная атака на Киев 22 октября - какое количество пострадавших
Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Киева

В Киеве продолжается ликвидация последствий атаки России дронами и ракетами. В результате взрывов и пожаров есть пострадавшие и погибшие.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Читайте также:

В Киеве пострадали гражданские люди в результате российских атак

Как сообщил Тимур Ткаченко, по состоянию на 09:35 количество пострадавших в результате ночной массированной атаки на столицу возросло до 18 человек, среди них четверо детей. К сожалению, два человека погибли.

Кличко уточнил, что семеро пострадавших, четверо взрослых и трое детей, госпитализированы, остальным помощь оказали амбулаторно. Медики продолжают оказывать помощь на месте, а обращения от жителей поступают и дальше, поэтому количество пострадавших может увеличиться.

Обстріли Київ
Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС Киева

По словам мэра, спасатели и коммунальные службы столицы работают непрерывно, разбирают завалы, ликвидируют последствия взрывов и пожаров, вызванных обломками сбитых дронов. На местах попаданий дежурят скорые, правоохранители и аварийные бригады.

Обновлено 9:58. По данным Кличко, количество пострадавших возросло до 19 — стало известно еще об одном пострадавшем ребенке.

Обновлено 10:15. Ткаченко сообщил, что уже известно о 21 пострадавшем в Киеве.

Напомним, в Киеве возникли масштабные пожары в многоэтажках из-за российских атак. Также в Киевской области обнаружили под завалами тела детей и их матери, кроме того, от тяжелых ранений погиб 38-летний мужчина.

На массированный российский удар отреагировал президент Владимир Зеленский, который обратился к партнерам.

Киев обстрелы атака ранение пострадавшие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
