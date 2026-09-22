У столиці РФ вдарила по 5-поверхівці: фото наслідків

Наслідки атаки РФ по Києву. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

У ніч проти 22 вересня російська атака пошкодила житловий п’ятиповерховий будинок у Дніпровському районі Києва. Внаслідок удару постраждали четверо людей, трьох із них госпіталізували, а рятувальники деблокували та врятували 15 мешканців.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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У будинку пошкоджений перший поверх

Унаслідок російського удару в житловому будинку зафіксували руйнування на першому поверсі. Також пошкоджено фасад будівлі. У підвалі п’ятиповерхівки після атаки виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання та продовжили роботи на місці. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт фахівці деблокували та врятували 15 мешканців пошкодженого будинку.

Мешканка будинку Валентина розповіла Діані Шликовій, що під час вибуху вона разом із родиною спала. За її словами, вони навіть не встигли злякатися — після вибуху скло полетіло в оселю, "наче дощ". Жінка зазначила, що значна частина уламків, на щастя, залишилася у шторах.

"Зараз у нас немає ні дверей, ні вікон. На другому поверсі також була невелика пожежа, але її досить швидко ліквідували", — розповіла Валентина.

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Інша мешканка будинку, Інна, розповіла, що її квартиру вибухова хвиля не зачепила, а всередині все залишилося цілим.

"Нам абсолютно не зачепило квартиру, тут усе добре. Нам пощастило", — зазначила жінка.

Мешканка першого поверху розповіла, що під час вибуху їй було дуже страшно і від пережитого її трусило.

"Було страшно, мене трусило, але переживемо і це", — сказала Інна.

Четверо людей постраждали. Трьох із них медики госпіталізували для надання необхідної допомоги. На місці продовжують прибирати наслідки російського удару та проводити необхідні роботи біля пошкодженої багатоповерхівки.

Вибиті вікна. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Масштаб руйнувань. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Наслідки атаки РФ. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Новини Київщини

Новини.LIVE повідомляли, що експерт Сергій Куюн ексклюзивно розповів в ефірі "Київського часу" — на АЗС у столиці масово встановлюватимуть укриття. Після атак на автозаправних станціях почали встановлювати захисні конструкції: габіони та мобільні бетонні укриття.

Новини.LIVE інформували, що Андрій Закревський спрогнозував, що цьогоріч опалювальний сезон на лівому березі Києва має пройти краще, ніж торік. Для цього уряд спільно з профільними компаніями планує залучити додаткових фахівців із суміжних галузей.