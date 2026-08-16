У Києві спростили переведення учнів між школами

Діти в школі. Фото: Новини.LIVE

На Порталі послуг Києва суттєво спростили процедуру переведення школярів між закладами загальної середньої освіти. Відтепер повністю скасовано вимогу надавати паперову гарантійну довідку. За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентина Мондриївського, відтепер уся взаємодія щодо наявності вільних місць та підтвердження зарахування відбувається в електронному форматі між навчальними закладами.

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає Новини.LIVE.

Переведення між школами у Києві

Відтепер батькам більше не потрібно особисто отримувати паперову гарантійну довідку з нового навчального закладу для відрахування зі попереднього, оскільки уся інформаційна взаємодія переведена в цифрову систему Порталу послуг Києва.

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За попередньою процедурою, батьки мали особисто відвідати обрану школу, переконатися в наявності вільних місць, оформити паперове підтвердження і лише після цього подавати документи на відрахування зі старої школи.

Завдяки нововведенню після подання онлайн-заяви на міському порталі заклади освіти обмінюються необхідними даними автоматично в електронній формі.

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"Коли 15 червня ми запускали сервіс онлайн-переведення між школами, уже працювали над наступним кроком — скасуванням гарантійної довідки. Сьогодні це реалізовано. Продовжуємо прибирати зайві паперові процедури та переводити освітні послуги в цифровий формат. Для батьків це означає менше поїздок, очікування та бюрократії, а для міста — ще один крок до сучасної та зручної системи надання послуг", — каже Мондриївський.

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Цифровізація освітніх послуг

У КМДА зазначили, що наступним етапом розвитку сервісу буде створення цифрової особової справи учня. Це дозволить повністю відмовитися від потреби особисто передавати документи дитини між закладами.

"Наше завдання — зробити так, щоб більшість питань батьки могли вирішувати онлайн. І цифровізація особової справи учня стане наступним кроком у цьому напрямі", — додав Мондриївський.

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