В Киеве упростили процедуру перевода учеников между школами

Дети в школе. Фото: Новини.LIVE

На Портале услуг Киева существенно упростили процедуру перевода школьников между учреждениями общего среднего образования. Отныне полностью отменено требование предоставлять бумажную гарантийную справку. По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Валентина Мондриевского, отныне все взаимодействие по вопросам наличия свободных мест и подтверждения зачисления происходит в электронном формате между учебными заведениями.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает Новини.LIVE.

Перевод из одной школы в другую в Киеве

Отныне родителям больше не нужно лично получать бумажную гарантийную справку из нового учебного заведения для отчисления из предыдущего, поскольку все информационное взаимодействие переведено в цифровую систему Портала услуг Киева.

По прежней процедуре родители должны были лично посетить выбранную школу, убедиться в наличии свободных мест, оформить бумажное подтверждение и только после этого подавать документы на отчисление из старой школы.

Благодаря нововведению после подачи онлайн-заявления на городском портале учебные заведения обмениваются необходимыми данными автоматически в электронной форме.

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"Когда 15 июня мы запускали сервис онлайн-перевода между школами, уже работали над следующим шагом — отменой гарантийной справки. Сегодня это реализовано. Продолжаем устранять лишние бумажные процедуры и переводить образовательные услуги в цифровой формат. Для родителей это означает меньше поездок, ожидания и бюрократии, а для города — еще один шаг к современной и удобной системе предоставления услуг", — говорит Мондриевский.

Цифровизация образовательных услуг

В КГГА отметили, что следующим этапом развития сервиса станет создание цифрового личного дела ученика. Это позволит полностью отказаться от необходимости лично передавать документы ребенка между учебными заведениями.

"Наша задача — сделать так, чтобы большинство вопросов родители могли решать онлайн. И цифровизация личного дела ученика станет следующим шагом в этом направлении", — добавил Мондриевский.

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