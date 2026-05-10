У Мінрозвитку розкритикували підготовку Києва до зими

Київські ТЕЦ. Фото: КМДА

У Міністерстві розвитку громад і територій заявили про недостатню активність Києва у підготовці до наступного опалювального сезону. Зауваження стосуються насамперед ситуації навколо ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. У відомстві наголошують, що місто має пришвидшити роботи та закупівлю необхідного обладнання.

Про це в ефірі програми "Київський час" повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук.

У Мінрозвитку незадоволені підготовкою Києва до зими

За словами представника Мінрозвитку, держава не лише виділяє фінансування, а й безпосередньо долучається до реалізації плану стійкості столиці. Зокрема, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України виконує роботи в районі Дарницької ТЕЦ-4.

Йдеться про проєкти з децентралізації теплопостачання та створення понад 500 МВт розподіленої теплової генерації. Влада розраховує, що це дозволить забезпечити мешканців резервними та альтернативними джерелами тепла у разі критичних ситуацій.

Водночас Ковальчук заявив, що на інших об’єктах підготовка відбувається значно повільніше.

Посадовець підкреслив, що від міської влади очікують конкретних дій щодо ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Зокрема, йдеться про закупівлю обладнання, початок робіт та прискорення підготовки до зими.

"На жаль, в зоні інших двох ТЕЦ немає такої активності, є певні рішення, є пропозиції, але немає такого темпу, немає такої реалізації, як на наведеному прикладі.

А це саме те, на що ми очікуємо, про що ми говоримо під час нарад і намагаємося спонукати київську владу. Я б дуже хотів активності саме в зоні київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, активності від Києва, конкретних рухів і дій, закупівлю обладнання, початок робіт для того, щоб ми мали можливість і всі мешканці пересвідчитись у справжності намірів і рухів міської влади щодо підготовки до наступної зими", — підсумував Ковальчук.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно уряд розкритикував темпи підготовки Києва до наступного опалювального сезону. Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба заявив, що столична влада має терміново пришвидшити роботи з ремонту тепломереж. За його словами, держава вже виділила майже 4 мільярди гривень на енергетичну стійкість Києва.

Новини.LIVE також писали, що раніше Олексій Кулеба заявляв, що Київ має відіграти ключову роль у підготовці країни до наступної зими. За його словами, столиця повинна активніше долучатися до посилення енергетичної стійкості та зменшення навантаження на державний бюджет. Кулеба також наголосив, що Київ має достатньо ресурсів і потенціалу для швидшої підготовки до опалювального сезону.