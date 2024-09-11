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Забруднення води у річках — у КМВА заспокоїли жителів Києва

11 вересня 2024 14:34
Валерія Барановська - редактор
Забруднення річки Десна — яка ситуація із водопостачанням у Києві
Люди набирають воду у колонках. Фото: РБК-Україна
Валерія Барановська - редактор

Київ готовий до надзвичайних ситуацій, пов'язаних із можливим погіршенням якості води через забруднення річок Cейм та Десна. Фахівці цілодобово стежать за станом води.

Про це повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМВА Роман Ткачук на брифінгу у середу, 11 вересня.

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Ткачук зазначив, що ситуація із водопостачанням у столиці під повним контролем, і наразі немає підстав для занепокоєння. Він додав, що 14 серпня фахівці отримали інформацію про техногенну аварію на території Росії, яка спричинила викид хімічних речовин у річку Сейм. 

"З цього моменту на рівні міста зібрано і працює в цілодобовому режимі оперативний штаб, який постійно моніторить і збирає інформацію від будь-яких лабораторій і досліджень стосовно якості води в річці Десна, річці Дніпрі й тим паче в акваторії на території нашого міста", — заявив Ткачук.

За його словами, фахівці чітко знають, де знаходиться ця пляма та як вона рухається.

"Було декілька комісій техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, які дали чіткі доручення всім учасникам даного штабу і процесу щодо проведення постійного контролю водоканалу, зміни технологічної режиму очистки води. Тому повністю вся наша система готова до будь-яких надзвичайних подій, які можуть виникнути, пов'язаних з погіршенням води", — зауважив представник КМВА.

Генеральний директор "Київводоканал" Олег Лисюк підтвердив, що забруднення має органічне походження, можливо, відходи з цукрового заводу. Аналізи показали відсутність пестицидів чи токсинів, проте велика кількість органічних речовин поглинає кисень у воді.

"Ми співпрацюємо з профільними лабораторіями, інститутами, які досліджують якість води. Ні пестицидів, ні перевищення, ні токсинів, з Міноборони підключалися лабораторії. Ніяких інших речовин у воді нема. Тому це органіка звичайна. Просто її кількість настільки велика, що вона поглинає кисень у воді", — сказав Лисюк.

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